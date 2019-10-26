شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. التعليم العالى تنظم احتفالية للطلاب الوافدين بمناسبة بدء العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن يشارك فى حضور الاحتفالية، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وقيادات الوزارة، بالإضافة إلى الطلاب الجدد، وتنعقد الاحتفالية بمحكى قلعة صلاح الدين الأيوبى بالقاهرة.
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