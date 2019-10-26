شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. التعليم العالى تنظم احتفالية للطلاب الوافدين بمناسبة بدء العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة التعليم العالى، مساء اليوم السبت، احتفالية كبرى بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد 2019/2020 للطلاب الوافدين الجدد هذا العام.

ومن المقرر أن يشارك فى حضور الاحتفالية، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وقيادات الوزارة، بالإضافة إلى الطلاب الجدد، وتنعقد الاحتفالية بمحكى قلعة صلاح الدين الأيوبى بالقاهرة.