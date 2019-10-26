مصر | "جلسة لممارسة الجنس انتهت بفيديوهات مخلة".. حكاية سرقة معالج روحاني بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جلسة لممارسة الجنس انتهت بفيديوهات مخلة".. حكاية سرقة معالج روحاني بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ممارسة الجنس مع السيدات لعلاجهن وعلاج أزواجهن من العجز الجنسي، هذه هي حيلة المعالج الروحاني الخمسيني العمر، لإشباع شهواته، وممارسة المتعة الحرام مع السيدات دون أن يدفع لهن ثمن متعته بل كان يتحصل على مبالغ مالية زيادة على ما يفعله بدعوى أن ذلك لعلاجهن، فلم يكن يعلم "الروحاني" أن نهاية طريقة الحرام ستكتب بفضيحته وسرقته بعد تصويره مقاطع فيديو مخلة، وطرده في آخر الأمر.

بداية القصة

بدأت حكاية سرقة المعالج الروحاني بحديثه مع إحدى السيدات عبر حساب وهمي على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، ليحكي لها عن قدرته في علاج السحر، فك الأعمال، رد المطلقة وعلاج الأمراض المستعصية، بالعلاج الروحاني، وبعد حديث دار بينهما طلبت منه السيدة علاج زوجها من "العجز الجنسي"، ووقتها ظن أنها ضحية جديدة لضحاياه، فلم يكن يعلم أنه هو الفريسة لها ولشركائها، وأنهم سيقوموا بتصويره مقاطع فيديو مخلة ويجبروه على توقيع إيصالات أمانة.

وبعد طلب السيدة علاج زوجها، كانت إجابة الروحاني قدرته على علاج زوجها من العجز الجنسي، وذلك عن طريق ممارسته الجنس معها، لعلاج زوجها، وأوهمته سيدة الفيسبوك بموافقتها على ممارسة الجنس، لعلاج زوجها، واتفقا على أن يذهب إليها يوم الإثنين، لعمل جلسة علاج روحانية عن طريقها لعلاج زوجها من الضعف الجنسي. تصويره عاريا

وفي اليوم المتفق عليه حضر الروحاني في ميعاده، وبدخوله شقة سيدة الفيسبوك في حضور صديقتها، لممارسة الجنس معهما، تلبية لمتطلباته، وبخلعه ملابسه، ليبدأ جلسته العلاجية، فوجئ بـ 4 رجال، يهددون، وقاموا بتصويره مقاطع فيديو مخلة، وسرقوا 3 هواتف محمولة، حافظة نقوده تحوي على مبلغ 6 آلاف جنيه، وفيزا كارت، ثم سرقوا مفاتيح سيارته، وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة، وطردوه خارج الشقة.