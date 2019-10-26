أخبار مصر | الدكتور هشام عبدالعزيز قائما بأعمال أمين عام "الأعلى للشئون الإسلامية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدكتور هشام عبدالعزيز قائما بأعمال أمين عام "الأعلى للشئون الإسلامية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أمس الجمعة، الدكتور هشام عبد العزيز وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن بالقيام بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأوقاف كأول شاب من أبناء الوزارة يتولى هذا الموقع العلمي.

وبينت وزارة الأوقاف، في بيان، أن هذا التكليف يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتمكين للشباب والدفع بهم في المناصب القيادية.

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يذكر أن الدكتور هشام عبد العزيز تدرج في تقلد العديد من المواقع بوزارة الأوقاف من عضوية المكتب الفني للوزير، إلى مدير عام شئون القرآن، فوكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم، وهو حاصل على الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن من كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف فرع أسيوط بتقدير مرتبة الشرف الأولي عام ٢٠٠٩م، وقد اجتاز بتفوق الامتحانات التي أجرتها الوزارة لمديري العموم في مجالات الإدارة والتخصص العلمي والحاسب الآلي واللغة الأجنبية، وقد أدى كل ما كلف به بتفان وإخلاص.

ويشغل الدكتور أحمد عجيبة منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لعدة سنوات قبل أن يبلغ السن القانونية.

وكما يضم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عدة لجان علمية ويهتم بالقضايا الإسلامية والفكرية بمصر والعالم الإسلامي.