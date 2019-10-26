شكرا لقرائتكم خبر عن 7 خطوات حددتها اللجنة الدينية بالبرلمان لتطوير التعليم الأزهرى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بـمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، آليات تطوير التعليم الأزهرى، ومتابعة دور مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على شبكة الإنترنت فى مكافحة الإرهاب وتصحيح صورة الإسلام فى الخارج، وذلك فى خطة عملها التى أعدتها لدور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، وجاءت كالتالى:

1 ـ بالنسبة للمعاهد الدينية والتعليم الجامعى، بحث الاستراتجيات فى مجال التعليم الأهرى، لتطوير التعليم الأزهرى الجامعى وإصلاحه، وما قبل الجامعى والعمل على إصلاح العملية التعليمية بجميع أركانها.

2 ـ الاهتمام باللغات الأجنبية بما يضمن وجود خريج أزهرى قادر على القيام بالدور المنوط به فى المجتمع، من نشر الفكر الصحيح والتحصن من الفكر المتطرف.

3 ـ دعوة الجهات المعنية كافة لبحث أسباب العزوف عن التعليم الأزهرى والتسرب منه.

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4 ـ متابعة إنشاء هيئة الأبنية التعليمية الأزهرية، حتى تقوم بعمليات الإحلال والتجديد للمعاهد الأزهرية والإشراف على المبانى التعليمية التابعة للأزهر، ومتابعة الأراضى والمبانى المتبرع بها واستغلالها الاستغلال الأمثل سواء كان للجامعة أو المعاهد.

5 ـ متابعة مدى جدية الجامعة بجميع كلياتها والمعاهد الأزهرية فى الحصول على اعتماد الجودة.

6 ـ دراسة مدى إمكانية تطبيق وتعميم استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فى التعليم الأزهرى (نظام التابلت، اللوحات الذكية، التعليم عن بعد، بنوك المعرفة).

7 ـ رفع كفاءة الطلاب الأزهريين لتحصينهم ضد الفكر المتطرف وتدريبهم على مواجهته وتفكيكه حتى يتمكنوا من تقديم رسالة الأزهر فى أكمل صورها.