المترو والسكة الحديد يعلنان الطوارئ استعدادا للشتاء وخفض السرعة أثناء الأمطار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كل من شركة المترو والسكة الحديد حالة الطوارئ استعدادًا لموسم الشتاء والأمطار المتوقعة، مع صيانة مصارف تصريف المياه التى يمكن أن تتراكم على شريط السكة الحديد أو المترو. وأعطت شركة المترو تعليمات لسائقى الخط الأول بالقيادة بحذر وتخفيض السرعة خلال فترة سقوط الأمطار، وشملت تعليمات شركة المترو تخفيض السرعة بالمحطات السطحية بالخط الثانى حالة سقوط الأمطار. كما أصدر هيئة السكة الحديد تعليمات لسائقى القطارات بتخفيض السرعة خلال سقوط الأمطار والشبورة المائية وفق رؤيتهم.

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