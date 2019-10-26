شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: حملات مرورية لفحص زراعات الخضر من الأمراض الفطرية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمود عطا، رئيس الادارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، إن هناك لجانًا وحملات مرورية تعمل يوميًا على تقديم جميع النشرات والتوصيات والإرشادات الفنية لمحاصيل الخضر، تجنبا لضرار الأمطار التى تسببها حفاظًا على الإنتاج الزراعى.
وأضاف رئيس البساتين، فى تصريحات ”الخليج 365”، أن هناك تكليفات لجميع إدارات الخضر بالتنسيق مع الجهات البحثية ومديريات الزراعة، بتكثيف عقد الندوات الإرشادية للمزارعين والتواصل معهم ميدانيًا والتوعية بضرورة فحص كافة المحاصيل وإعطاء حزمة التوصيات الإرشادية حسب حالة كل محصول خلال هطول الأمطار وما تسببه.
وتابع "عطا"، أن اللجان المشتركة من الإدارات المعنية تتواصل مع المزارعين وتوصيتهم باستخدام الأسمدة والمغذيات المسجلة لدى وزارة الزراعة، وكذا مبيدات الأمراض الفطرية، حيث يعقب هطول الأمطار تعرض بعض المحاصيل بالإصابة بالأمراض الفطرية، مشيرا إلى أن اللجان تعمل على رصد الحالة المرضية والحشرية للمحاصيل على أرض الواقع، وسرعة التدخل والعلاج من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة.
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