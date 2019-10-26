شكرا لقرائتكم خبر عن «الفتوىٰ الإلكترونية» يعقد لقاءه الجماهيريَّ الثاني في محافظة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية برعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لقاءه الجماهيري الثاني للتوعية الأسرية والمجتمعية بمحافظة المنيا تحت عنوان: (الأسرة المصرية.. ثقافةٌ- تنشئةٌ- بناء)

وذلك خلال المدة من 27/ 10/ 2019 وحتى 31/ 10/ 2019 .

يحضر اللقاء الجماهيرى: اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، والشيخ على خليل ،رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

، والعقيد وفقي سعد حسن، المستشار العسكري لمحافظة المنيا وممثلون عن الكنائس المصرية، بالاضافة إلىٰ العديد من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، ولفيف من أساتذة الجامعة والشخصيات العامة.

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ويأتي هـٰذا اللقاء ضمن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية لتأهيل المقبلين علىٰ الزواج، ونشر الوعي ودعم الترابط الأسري، والحد من ظاهرة الطلاق، والذي يشرف عليه وينظمه مركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية.

ومن المقرر أن يلقى الشيخ أسامة هاشم الحديدي، المدير التنفيذي للمركز الكلمةَ الافتتاحية في أول أيام اللقاء بديوان عام المحافظة- قاعة اللواء حسن حميدة.

وتستمر فعاليات اللقاء خلال أيامه في عدد من التجمعات الشبابية والشعبية والطلابية للتوعية بأهمية استقرار الأسرة المصرية للحفاظ علىٰ بناء مجتمع آمن ومستقر.