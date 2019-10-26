شكرا لقرائتكم خبر عن بيلاروسيا تورد 51 جرارًا زراعيًا لدراسة تصنيعها بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أمس، رئيس مجلس إدارة شركة «منسك للجرارات» البيلاروسية، لبحث التعاون فى مجال التصنيع المشترك للجرارات بالتعاون مع شركة «حلوان لمحركات الديزل» «مصنع 909 الحربى»، إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى، وذلك فى مقر ديوان عام الوزارة.

يأتى اللقاء لمناقشة تعميق سبل التعاون بين «منسك» و«حلوان لمحركات الديزل» للتصنيع المشترك للجرارات بأنواعها ونقل التكنولوجيا وتوطين صناعتها داخل الشركات التابعة للوزارة، بما يتناسب مع طبيعة العمل والمناخ فى مصر.

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وتم خلال اللقاء الإشارة إلى زيارة رئيس مجلس إدارة «منسك» لمصنع «909» للتعرف على خطوط الإنتاج وبيئة العمل فى الشركة، حيث تم الاتفاق على مخطط توريد 51 جرارًا من جانب «منسك» لتجربتها ودراسة الإمكانيات الفنية الخاصة بتصنيع هذه النوعية من الجرارات ومدى ملاءمتها وتحديد المواصفات الفنية المقترحة المطلوبة للجرارات فى مصر كخطوة أولى وصولاً لنقل التكنولوجيا وتوطين التصنيع بشركات الإنتاج الحربى مستقبلاً.

وتم التأكيد على رغبة شركات الوزارة فى توسيع آفاق التعاون مع الشركات البيلاروسية لتشمل رفع كفاءة المعدات الخاصة بشركة حلوان لمحركات الديزل وبقية شركات الوزارة والتعاون فى مجالات تصنيع الطلمبات والمعدات الخاصة بشفط المياه والمعدات الزراعية وتبادل الخبرات التكنولوجية والفنية مع الجانب البيلاروسى، خاصة فى ظل ما تشهده العلاقات الناجحة مع الشركات البيلاروسية، مثل التعاون مع شركات «ماز، أمكادور، أجروماش، منسك للمحركات» البيلاروسية.

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة «منسك للجرارات» عن سعادته بالثقة المتبادلة بين الطرفين والرغبة فى تعزيز التعاون المشترك، مشدداً على استعداد الشركة لإرسال وفد من المتخصصين لرفع كفاءة الماكينات والآلات فى مصنع «909»، مشيرًا إلى أنه بصفته رئيسًا لمجلس الأعمال المصرى - البيلاروسى سيدعو شركات بيلاروسية أخرى للمساعدة فى المشاركة بتنفيذ هذا المشروع، وتوطين صناعة الجرارات فى مصر وصولًا للتصدير للدول الإفريقية مستقبلًا.