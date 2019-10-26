شكرا لقرائتكم خبر عن «العاصفة» تضرب.. والمواطنون يلتزمون المنازل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت، الجمعة، موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد منذ الثلاثاء الماضى، حيث هطلت الأمطار الغزيرة على عدد من المحافظات ما تسبب في انخفاض حركة المارة والمركبات في الشوارع، ومصرع طفل وإصابة 18 شخصاً في حوادث متفرقة، فيما قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع استمرار الموجة اليوم.

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وكان مجلس الوزراء ناشد المواطنين أن يلتزموا المنازل يوم أمس الجمعة، إلا في حالات الضرورة القصوى، بعد تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تصاعد موجة الطقس السيئ، وذلك بالنسبة لأهالى محافظات السواحل الشمالية، والدلتا، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، حرصاً على سلامتهم ومنعاً للتكدسات المرورية، كما كلف المجلس المسؤولين في هذه المناطق برفع حالة الطوارئ أمس واليوم إلى الدرجة القصوى، واتخاذ التدابير المناسبة.

وفى الإسكندرية، قرر المحافظ، الدكتور عبدالعزيز قنصوة، تعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة، اليوم. وفى البحيرة، خلت الشوارع من المارة والسيارات بسبب الأمطار الغزيرة، خصوصاً في مركزى إدكو ورشيد الساحليين، حيث انتشرت تجمعات المياه، وتوقفت محطات الصرف عن العمل بسبب أعطال كهربائية. وفى كفر الشيخ، تحولت العديد من مناطق المحافظة إلى برك لمياه الأمطار، ولقى طفل بقرية كوم النص التابعة لمركز دسوق مصرعه صعقاً بالتيار الكهربائى من أحد أعمدة الإنارة. وفى المنيا أُصيب 11 شخصًا في حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس، بسبب سوء الأحوال الجوية والسرعة الزائدة. وفى الدقهلية، تسببت الأحوال الجوية السيئة ومياه الأمطار في انهيار منزل بمنطقة سوق البصل في مدينة ميت غمر، حيث أصيب 7 مارة.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن ما تشهده منطقة شرق البحر المتوسط من طقس سيئ يرجع لعاصفة نادرة تشبه الأعاصير الاستوائية تضرب مصر وفلسطين وإسرائيل والأردن، استنادًا إلى صور لوكالة «ناسا» تبين ظهور كتل سحابية عملاقة، كما توقع مكتب الأرصاد الجوية البريطانية تشكل إعصار «نادر للغاية» في المنطقة.