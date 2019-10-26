شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع أهالينا فى 10 نقاط.. حول حياة سكانه 180 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حياة تحولت 180 درجة من النقيض للنقيض من بؤرة للتلوث وأشياء أخرى وحياة غير آدمية إلى بيئة نظيفة ومجتمع به كافة الخدمات ووحدات مجهزة بالكامل حتى الشوك وملاعق السفرة والمفروشات، وكل هذا مجانًا من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصرى.. كل ذلك تجسد بمشروع أهالينا 1 بحى السلام أول، الذى نفذته القوات المسلحة - المنطقة المركزية العسكرية – بالتعاون مع محافظة القاهرة. ويرصد الخليج 365 أهم النقاط عن مشروع أهالينا: ويرصد الخليج 365 أهم النقاط عن مشروع أهالينا: 1- المشروع جرى تنفيذه ليحل مكان "الرشاح" الممتد بمنطقة أبو رجيلة بالسلام. 2- المشروع جرى تخصيص وحداته بالكامل لسكان المناطق العشوائية وأولهم سكان المنطقة الأصليين. 3- جرى تسليم السكان وحدات سكنية مجهزة ومفروشة بالكامل. Advertisements 4- الوحدات تم فرشها لتضم الأوانى والمفروشات وكل شىء. 5- المشروع يضم مسجدا وكنيسة ومركز شباب ومدرسة ومركزا طبيا. 6- يضم مشروع "أهالينا 1" 25 عمارة سكنية مكونة من 12 دورًا. 7- العمارات مزودة بـ2 مصعد كهربائى. 8- إجمالى الوحدات بالمرحلة الاولى 1064 وحدة سكنية. 9- الوحدة تشمل على 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ. 10- يضم المشروع 104 محلات مع إقامة مول تجارى ومسطحات خضراء وأماكن انتظار سيارات.

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