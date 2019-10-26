شاهد.. خريطة توزيع لحوم أضاحى بـ25 محافظة فى الأسبوع الـ11 بدءًا من اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت عرفة عمليات وزارة الأوقاف، أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، وسيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمى عن ذلك على موقع الوزارة، ومواصلتها العمل للأسبوع الحادى عشر على التوالى تنفيذ خطتها فى توزيع لحوم صكوك الأضاحى على الأسر الأكثر احتياجًا بإجمالى (109) أطنان بدءًا من اليوم السبت، ليصل إجمالى ما يتم توزيعه حتى نهاية الأسبوع الحادى عشر (896) طنًا. وسيتم التوزيع على النحو التالي : اليوم والتاريخ المحافظة الكمية السبت 26/ 10 الفيوم 4 أطنان بني يوسف 4 أطنان الجيزة 4 أطنان القليوبية 4 أطنان الأحد 27/ 10 المنيا 4 أطنان أسيوط 4 أطنان القاهرة 4 أطنان الإسكندرية 4 أطنان البحيرة 4 أطنان الإثنين 28/ 10 سوهاج 4 أطنان قنا 4 أطنان الشرقية 4 أطنان المنوفية 4 أطنان الثلاثاء 29/ 10 الأقصر Advertisements 4 أطنان الغربية 4 أطنان البحر الأحمر 2 طن الدقهلية 4 أطنان الأربعاء 30/ 10 المنيا 4 أطنان الجيزة 3 أطنان القاهرة 3 أطنان الإسكندرية 3 أطنان أسوان 4 أطنان الخميس 31/ 10 الفيوم 4 أطنان بني يوسف 4 أطنان كفر الشيخ 4 أطنان السويس 2 طن جنوب سيناء 2 طن الجمعة 1 / 11 شمال سيناء 4 أطنان مرسى مطروح 2 طن الوادي الجديد 2 طن بور سعيد 2 طن الإجمالى (109) أطنان

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