شكرا لقرائتكم خبر عن "وقاحة إخوانية".. أراجوزات الإرهاب يتنمرون على المرضى والموتى وذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنكشف كل يوم حجم الوقاحة التى يتسم بها مذيعو قنوات الإخوان الذين يسخرون من المصريين، ليؤكد حجم العداء الذى تكنه تلك القنوات الإخوانية ضد أفراد الشعب.

من المعروف الأسباب التى جعلت تلك القنوات الإخوانية تكن للشعب المصرى كل هذا العداء، فالمصريون دائما ما يلقنون تلك الجماعة وحلفائها دروسا قاسية فى الوطنية، وكذلك لا يستجيبون للحملات التحريضية التى تدعو لها، وهو ما دفع تلك الأبواق الإخوانية للاعتماد على فيديوهات مفبركة للإيهام بأن هناك مظاهرات واستجابة لدعوات الجماعة التحريضية.

وبعد الفشل المتواصل لتلك الأبواق الإخوانية، راحت تصب كافة غضبها ضد الشعب المصرى، لتهاجمه تارة وتسخر منه تارة آخرى، ويوجهون السباب له بأنه شعب نمرود لا يعجبه شيئا فى محاولة منهم لتشويه هذا الشعب الذى أقام ثورة لإسقاط حكمهم فى 30 يونيو 2013.

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ما بين شماتة فى الموتى وتمنى المصائب والكوارث للمصريين، تنوعت حملات الهجوم التى تشنها قنوات الإخوان والعاملين فيها ضد الشعب المصرى، ومن بين هؤلاء الذين شنوا هجوما على المصريين كان الإخوانى محمد ناصر، والذى سخر من المصريين وسب الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل، حيث لم يمنعه وفاة الكاتب الكبير من ذكر اسمه والهجوم عليه ولم يحترم وفاته وهى عادة ليست من المصريين فى شىء.

هجوم محمد ناصر لم يقتصر على المصريين فقط، بل أيضا سخر من الفنانة اللبنانية نوال الزغبى، خلال مرضها وتمنى لها الهلاك، كما شن أيضا هجوما ضد الشعب المصرى قائل: أنتوا زى شعب مش بيعجبه حاجة انتو زى قطط بتاكل وننكر".

الأمر لم يتوقف عند الإخوانى محمد ناصر، بل أيضا شمل الإخوانى حمزة زوبع، الذى لم يرحم إعاقة فتاة وأقدم على الهجوم عليها والسخرية من مرضها، وسخر القيادى الإخوانى من ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث ظهر هو يسخر من فتاة من ذوى الإحتياجات الخاصة حضرت إحدى مؤتمرات الشباب التى تم تنظيمها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

هذه المواقف تكشف إلى أى مدى وصلت وقاحة الإخوان وقنواتهم الذين يتمنون للمصريين كل شئ ويدبرون كافة المخططات من أجل هدم الدولة المصرية.