شكرا لقرائتكم خبر عن مخطط الدوحة الخبيث لسرقة بيانات ملايين المستخدمين حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن تنظيم الحمدين بدأ فى التخطيط لسرقة بيانات ملايين المستخدمين حول العالم عبر خطة مُحكمة يجرى تنفيذها على مدار السنوات الماضية من خلال توفير العديد من المزايا لاستضافة مكاتب إقليمية للشركات التقنية العالمية.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن تنظيم الحمدين أقدم على إنشاء شركات تكنولوجية كبيرة ومشهورة مكاتب إقليمية فى الدوحة تنقل إليها خوادمها التى تحتوى على مئات ملايين البيانات لمستخدمين فى جميع أنحاء العالم.

وأشار موقع قطريليكس، إلى أن هناك مخاوف من أن تقوم قطر باختراق تلك الخوادم والحصول على أى معلومة أو مجموعة من البيانات لاستعمالها فى مسارات معينة خطيرة إن كانت أمنية أو غيرها، حيث سيتم العمل على فلترة تلك البيانات والحصول على بيانات شديدة الحساسية تخص شخصيات ذات مراكز نافذة فى دولهم من أجل مد تلك البيانات إلى الجماعات الإرهابية التابعة لها من أجل تنفيذ عمليات سواء قتل أو تنفيذ مخطط آخر، وهو محاولة السيطرة على تلك الشخصيات وابتزازها للحصول على معلومات محددة، أو إجبارها على التعامل معها وعدم الاعتراض على سياسة الدوحة الداعمة للإرهاب.

وأكد الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن الكثير من مناقصات بناء المدينة الإعلامية القطرية المزمع إنشاؤها ستحتوى على مجموعة شركات تركية كانت قد منعت من العمل فى أكثر من بلد أوروبى على رأسها هولندا بعد وجود مخاوف من قرصنة كافة بيانات المستخدمين حول العالم.