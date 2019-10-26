شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار سيارات الإغاثة على الطرق السريعة تحسبًا لسقوط أمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت الإدارة العامة للمرور، سيارات إغاثة مرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق تحسبًا لهطول أمطار، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وخصصت إدارة المرور، غرف للطوارئ والإغاثة بإدارات المرور على مستوى الجمهورية، تحسبًا لسقوط أمطار أو تلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة، وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء علاء متولى، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.