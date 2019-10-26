شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس فى الاسكندرية.. المحافظة تنفى تعطل حركة المرور على كوبرى ستانلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت محافظة الإسكندرية ، مساء اليوم ما يتم تداوله بشأن وجود تكدس مروري على كوبري ستانلى ، وناشدت المواطنين توخى الحذر من نشر تلك الشائعات ، وأكدت أن كوبرى ستنالى وكورنيش الإسكندرية حاليا به سيولة مرورية كبيرة.

فيما أعلنت محافظة الاسكندرية نجاح الأجهزة التنفيذية ، بالتعاون مع قيادة المنطقة الشمالية العسكرية فى تسيير حركة مرور السيارات فى الاتجاهين بالطريق الصحراوى بالكيلو 23.5 لصرف تراكمات مياه الأمطار الغزيرة.

فيما واصلت أحياء غرب الاسكندرية ، أعمال نزح و شفط مياه الامطار من شوارع حى العجمى غرب الاسكندرية ، و التى تراكمت بسبب إستمرار هطول الامطار ليلا

من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه ، محافظ الاسكندرية على أن جميع أجهرة المحافظة وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية وعناصر التعامل مع الأمطار ، متواجدة في الشارع لمدة 48 ساعة لحين انتهاء حالة التغير المناخي الحاد الذي تتعرض له الإسكندرية ، لافتا إلى المجهود المبذول من رجال الصرف الصحي ونهضة مصر في كسح وشفط مياه الأمطار .

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وأوضح أنه تم رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى للتعامل مع توقعات نماذج التنبؤ بالأمطار ، وتستمر في المتابعة لحالة الشوارع المختلفة لرصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في اي منطقة نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة ، وتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأعلنت شركة الصرف الصحى بالاسكندرية رفع حالة الطوارئ بجميع مناطق وقطاعات المحافظة و بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن "175" وغرفة الطوارئ على مدار الساعة ، حيث شدد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى على ضرورة التواصل مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم والانتقال السريع إلى أماكن الأزمات في حالة وجودها، وقرر إلغاء الأجازات لأصحاب الأعمال المرتبطة بالتشغيل والمتابعة، كما تم العمل بنظام الورديات المستمرة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الجهات المعنية.