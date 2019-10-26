شكرا لقرائتكم خبر عن 10 اختصاصات لمصلحة الجمارك بمشروع القانون الجديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت المادة (2) من مشروع قانون الجمارك الجديد، المعروض على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، اختصاصات مصلحة الجمارك المصرية، والتى نُلخصها فى الـ10 نقاط التالية: 1- تتولى المصلحة أعمال الرقابة الجمركية. 1- تتولى المصلحة أعمال الرقابة الجمركية. 2- إتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة. 3- تحصيل الضريبة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها. 3- تحصيل الضريبة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها. 4- إدارة نظامى السماح المؤقت ورد الضريبة. Advertisements 5- تطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع. 5- تطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع. 6- أعمال الرقابة الجمركية فيما يتصل بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبضائع على امتداد الإقليم والخط الجمركيين بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة. 7- اتخاذ كافة الإجراءات التى تراها كفيلة التأمين وتيسير حركة التجارة الدولية بالتنسيق والتعاون مع غيرها من الجهات المختصة. 7- اتخاذ كافة الإجراءات التى تراها كفيلة التأمين وتيسير حركة التجارة الدولية بالتنسيق والتعاون مع غيرها من الجهات المختصة. 8- للمصلحة أن تتخذ أو تطلب من الجهات المختصة اتخاذ كافة التدابير التى تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية. 9- للمصلحة أن تتبع البضائع المستوردة التى يجرى عرضها للبيع عن طريق المواقع الإلكترونية. 9- للمصلحة أن تتبع البضائع المستوردة التى يجرى عرضها للبيع عن طريق المواقع الإلكترونية. 10- يجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه اتخاذ تدابير خاصة داخل نطاق الرقابة الجمركية لمراقبة بعض البضائع.

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