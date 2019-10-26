شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء، وتكون خفيفة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء، كما تنشط على خليج السويس والبحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 20 26

شبين الكوم 19 26

طنطا 19 25

دمنهور 19 25

الإسكندرية 19 26

بلطيم 19 25

مطروح 18 26

السلوم 17 25

سيوة 16 26

بورسعيد 20 25

دمياط 20 25

الزقازيق 20 25

الإسماعيلية 19 25

السويس 20 26

العريش 18 24

رفح 18 24

رأس سدر 19 27

نخل 10 24

نويبع 20 27

طابا 21 26

كاترين 10 22

الطور 20 29

شرم الشيخ 21 31

الغردقة 20 29

مرسى علم 21 28

الفيوم 19 27

بني سويف 18 27

المنيا 17 28

أسيوط 17 28

سوهاج 17 28

قنا 18 29

الأقصر 17 30

أسوان 18 31

أبوسمبل 17 29

الوادى الجديد 22 30

شلاتين 23 31

ابو رماد 22 30

حلايب 24 28

رأس حدربة 23 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 36

المدينة 17 34

الرياض 21 36

المنامة 29 34

أبوظبى 26 37

الدوحة 28 34

الكويت 21 32

دمشق 11 23

بيروت 22 27

عمان 13 23

القدس 16 22

غزة 19 25

بغداد 17 29

مسقط 26 33

صنعاء 09 25

الخرطوم 22 37

طرابلس 19 23

تونس 15 23

الجزائر 14 21

الرباط 15 25

نواكشوط 26 35

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 06 21

إسطنبول 14 21

إسلام آباد 16 30

نيودلهي 18 31

جاكرتا 24 33

بكين 04 16

كوالالمبور 24 31

طوكيو 17 22

أثينا 15 26

روما 12 25

باريس 11 18

مدريد 07 21

برلين 12 18

لندن 10 14

مونتريال 04 11

موسكو 09 13

نيويورك 10 19

واشنطن 11 20



