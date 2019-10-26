الأزهر يعلن عن تنظيم عدد من البرامج التدريبية من 26 إلى 31 أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم الإدارة العامة للتدريب وتنمية المهارات عددًا من البرامج التدريبية للعاملين بالأزهر الشريف، فى المدة من 26 إلى 31 أكتوبر 2019م، على أن يتم ذلك كالآتى: منطقة بورسعيد: (معلمو التربية الفنية).



ـ مركز الخدمة والنشاط الاجتماعي بميامي: (الشئون المالية، ومعلمو الرياضيات). ـ مدينة البعوث الإسلامية بالعصافرة والقاهرة: (الوعاظ). ـ منطقة القاهرة: (الإداريون بمعهد فؤاد محيي الدين، والشئون المالية). ـ منطقة القليوبية: (حاسب آلي، والإداريون). ـ منطقة الإسماعيلية: (حاسب آلي، والتدريب على المنهج الجديد). Advertisements ـ منطقتا بني سويف والسويس: (نظار المعاهد). ـ منطقة المنيا: (نظار المعاهد، وحاسب آلي). ـ منطقة المنوفية: (حاسب آلي، والإخصائيون الاجتماعيون). ـ منطقة البحيرة: (إخصائيو المكتبات). ـ مناطق الغربيةوقنا وأسيوط: (التدريب على المنهج الجديد). ـ منطقتا أسوان والجيزة: (حاسب آلى).

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