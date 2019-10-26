شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: لم نعقد لجان تأديب أو محاسبة لأى من أساتذة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الأوقاف، لا صحة على الإطلاق لعقد أي لجان تأديب أو محاسبة لأي من أساتذة الأزهر أو غيرهم ، ولم تدع الوزارة أن ذلك من حقها أبدا ولا صحة، مطالبة بتوخي الدقة فى هذا الشأن، مؤكدة: " نكن للأساتذة كل التقدير سواء أكانوا من أبناء الأزهر الشريف أو من غيرهم ، ونعرف لهم قدرهم العلمي والأدبي وننزلهم المنزلة اللائقة به ، وعند حدوث أي طارئ يتعلق بوجه من وجوه التعاون يحل باللقاء الودي والتفاهم بين أبناء المؤسسة الأزهرية الواحدة". وأكدت الأوقاف فى بيان لها، أن الجهة التي تملك محاسبة الأساتذة هي جامعاتهم التي ينتمون إليها، والتي نشرف بالتعاون معها ومعهم، نافية عقد لجنة تأديب لأحد الأساتذة غدا السبت بديوان عام الوزارة لا أساس له من الصحة على الإطلاق.

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