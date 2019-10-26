شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم السبت 26/10/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم السبت ، ففى مصر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل علي شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهره وشمال الصعيد مائل حراره على جنوب الصعيد نهار مائل برودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤيه في الشبوره المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد كما تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشماليه وسيناء تكون خفيفة على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على اغلب الانحاء كما تنشط على خليج السويس و البحر المتوسط ما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 20 ، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة.

الطقس فى الأردن

نهاراً

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تبقى درجات الحرارة أقل من المعدلات العامة بحدود 2-5 درجات مئوية.

ويكون الطقس خريفي لطيف إلى مائل للبرودة في أغلب المناطق.

وتظهر كميات من السُحب على إرتفاعات مختلفة واجزاء مختلفة من المملكة مع ساعات العصر والمساء وتتهيأ الفرصة تدريجياً لهطول زخات من الامطار خاصة في المناطق الجنوبية من المملكة.

ويتوقع ان تشمل الفرصة مدينة العقبة وما حولها مع ساعات المساء.

وتكون الرياح متقلبة الاتجاهات معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: متوسط ارتفاع الموج (20-40 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس بارداً نسبياً في اغلب المناطق.

كما تظهر كميات من السُحب على إرتفاعات مختلفة ويتوقع هطول الامطار في اجزاء من المناطق الجنوبية من المملكة قد تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً ويُحتمل إمتداد بعض الهطولات لاجزاء من المنطقة الوسطى.

وتكون الرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.



الطقس فى فلسطين

لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى الأجواء خريفية غائمة، وتهطل الأمطار الرعدية في جنوب البلاد وأجزاء من الوسط ، ويخشى من تشكل السيول والفيضانات في المناطق المنخفضة والوديان وصحراء النقب ، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه مع هبات قوية أحياناً.



