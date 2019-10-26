مصر في أسبوع| أمطار تغرق المحافظات.. وانفراجة في مفاوضات سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، الأسبوع الماضي، أحداثًا مهمة كان أبرزها، مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الروسية الإفريقية للمرة الأولى في سوتشي، والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأبلغت الحكومة البريطانية، شركات الطيران باستئناف رحلاتها إلى شرم الشيخ، وشهد الأسبوع أمطار رعدية في جميع أنحاء الجمهورية وحذرت هيئة الأرصاد من الطقس السئ، وتعرضت القاهرة لسيول وغرق العديد من الشوارع، ونفت الحكومة 10 شائعات أثارت جدلًا.

السبت

الرئيس السيسي يهنئ المحكمة الدستورية العليا بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، المحكمة الدستورية العليا بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصري، للتفاصيل اضغط هنا..

الآثار تكشف تفاصيل (خبيئة العساسيف) الخاصة بكهنة وكاهنات معبودات الأقصر

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إن خبيئة العساسيف التي تضم 30 تابوتا خشبيا خاصة بكهنة وكاهنات معبودات الأقصر للآلهة "آمون وخنسو" من بينها 3 توابيت لأطفال، تعود جميعها للأسرة الـ22، للتفاصيل اضغط هنا..

الري: ضخ المياه في ترعة "الشيخ جابر" بسيناء ضمن خطة التعمير

قالت وزارة الموارد المائية والري، إن ضخ المياه في ترعة الشيخ جابر بشمال سيناء يأتي في إطار خطة الدولة المعلنة لتعمير سيناء من خلال توفير المياه الجوفية، ومن مياه البحر المحلاه، وسدود حصاد الأمطار والمياه المعالجة والتي يتم إعادة استخدامها، اضغط هنا..

الأحد

السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للكليات العسكرية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأحد الكلية الحربية، وشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي: تطور القوات المسلحة يتطلب انتقاء فرد مقاتل قادر على تنفيذ جميع المهام

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن ما تشهده القوات المسلحة من تطور شامل في جميع الأفرع والتخصصات ونظم التسليح والتي تواكب بها أحدث النظم في العالم- يتطلب انتقاء فرد مقاتل محترف قادر على تنفيذ جميع المهام في مختلف الظروف، للتفاصيل اضغط هنا..

الحكومة: 31 مليار جنيه تكلفة مشروعات التطوير بالمناطق غير الآمنة

ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن إجمالي تكلفة مشروعات التطوير بالمناطق غير الآمنة تبلغ 31 مليار جنيه، حيث أنه جاري تطوير 165 منطقة بإجمالي وحدات 115 ألفًا و935 وحدة سكنية، للتفاصيل اضغط هنا..

تكلفتها 1.9 مليار جنيه.. "الوزير": "هليوبوليس" أضخم محطات مترو الأنفاق

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، صباح الأحد، تشغيل محطة هليوبوليس بالجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى للركاب، بحضور رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، ورئيس وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ورؤساء وقيادات الشركات المنفذة، للتفاصيل اضغط هنا..

وزير الري: عرضنا جميع الحلول لأزمة "سد النهضة".. وإثيوبيا رفضت

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، إن قضية المياه هي قضية مجتمعية ذات أبعاد مهمة، وتنال اهتمام كبير من أجل أهداف التنمية المستدامة، مضيفًا أن هناك 2 مليار نسمة في 22 دولة نامية تجد صعوبة في الوصول إلى مياه نظيفة، وعلينا تذكر ما حدث في جنوب أفريقيا وتحويل بحيراتها إلى "صفر مياه"، للتفاصيل اضغط هنا..

بتكلفة 50 مليار دولار.. "مدبولي": وضعنا خطة لإدارة الموارد المائية حتى 2037

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة وضعت خطة لإدارة الموارد المائية حتى 2037 بتكلفة إجمالية تتعدى الـ50 مليار دولار، للتفاصيل اضغط هنا..

الاثنين

تفاصيل لقاء السيسي ورئيس مجلس الوزراء الكويتي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، للتفاصيل اضغط هنا..

الرئيس السيسي يستقبل رؤساء وفود الدول المشاركة في "أسبوع المياه"

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين رؤساء وفود الدول المشاركة في فعاليات "أسبوع القاهرة للمياه"، للتفاصيل اضغط هنا..

مصر دومًا سند للكويت.. تفاصيل المباحثات الموسعة بين مدبولي ومبارك الصباح

عُقدت اليوم بمقر مجلس الوزراء، جلسة مُباحثات مُوسعة ترأسها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والشيخ جابر مبارك الحمد الصُباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتى، حضرها من الجانب المصري، وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، الخارجية، الاستثمار والتعاون الدولي، البترول والثروة المعدنية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التجارة والصناعة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومن الجانب الكويتي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات، وزير النفط والكهرباء والماء، ورئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس الوفد التجاري، إضافة إلى عدد من المسؤولين من الجانبين، للتفاصيل اضغط هنا..

"تصل لأبعد مدى".. القوات المسلحة تنشر فيديو لأخطر القطع البحرية

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، فيلمًا وثائقيًا عن القوات البحرية المصرية، في ذكرى عيدها السنوي، وهو يوم 21 أكتوبر، ذكرى إغراق المدمرة "إيلات"، عام 1967، للتفاصيل اضغط هنا..

الثلاثاء

بريطانيا تعلن استئناف رحلاتها لشرم الشيخ.. و"الطيران المدني" ترحب

أبلغت الحكومة البريطانية شركات الطيران اليوم الثلاثاء، بأنها لم تعد تنصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ، بحسب بيان من السفارة البريطانية بالقاهرة اليوم، للتفاصيل اضغط هنا..

بسام راضي: قمة السيسي - بوتين تركز على تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المقرر أن تشهد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة سوتشي الروسية، عقد لقاء قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات والأصعدة، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقعة بين البلدين، للتفاصيل اضغط هنا..

"عبدالعال": القاهرة تعرضت لسيول خلال 90 دقيقة (صور)

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن منطقة شرق القاهرة ومصر الجديدة تعرضت لسيول اليوم على مدار نحو ٩٠ دقيقة، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يستقبل رئيس مجموعة "جاز الروسية" لصناعة السيارات

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء بمقر إقامته بمدينة سوتشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "جاز" الروسية لصناعة السيارات، للتفاصيل اضغط هنا..

بالصور.. طابور لمشاهدة تعامد الشمس على أبو سمبل (صور)

شاهد مئات السياح من مختلف دول العالم، فجر اليوم الثلاثاء، ظاهرة تعامد الشمس، على قدس أقداس معبد أبو سمبل بمدينة أسوان، وعلى وقع استعراضات ثماني فرق للفنون الشعبية المصرية، للتفاصيل اضغط هنا..

مطار القاهرة يكشف تفاصيل غرق صالة ركاب بمياه الأمطار (صور وفيديو)

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كشف مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوي، تفاصيل الفيديو الذي تداوله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود تراكم لمياه الأمطار داخل إحدى صالات السفر بمطار القاهرة، للتفاصيل اضغط هنا..

الأربعاء

بدعوة من بوتين.. السيسي يشارك في حفل عشاء بسوتشي

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، في حفل عشاء أقامه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمدينة سوتشي الروسية، على شرف الرؤساء الأفارقة المشاركين في قمة ومنتدى "روسيا - إفريقيا" الأول الذي افتتحه الزعيمان السيسي وبوتين صباح اليوم ويستمر حتى يوم غد الخميس، للتفاصيل اضغط هنا..

شوارع مصر مخنوقة.. الأمطار تغرق القاهرة الكبرى (تغطية خاصة)

شوارع غارقة بالمياه، وسيارات مغمورة لا يظهر منها سوى الجزء الأعلى فقط، وشلل مروري تام.. هكذا كان المشهد في شوارع القاهرة ومختلف المحافظات المصرية، للتفاصيل اضغط هنا..

التعاون يستند لمبادئ.. نص كلمة السيسي في أعمال المنتدى "الأفريقي الروسي"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أفريقيا مقبلة على مرحلة هامة تشهد فيها تغيرات إيجابية كبيرة تتزايد فيها فرص التجارة والاستثمار وريادة الأعمال، وتتطور فيها مجالات وقدرات التصنيع والتحول الرقمي، وذلك بدفع من مجتمعات شابة طموحة، وسياسات حكومية تشجيعية جريئة ومحفزة لتحقيق تطلعات شعوبنا، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي: ندعم كافة الجهود الرامية لتحقيق التسوية السياسية السلمية بجنوب السودان

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بمدينة سوتشي مع رئيس جنوب السودان "سلفا كير".

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي، أعرب عن سعادته بلقاء رئيس جنوب السودان، مشيراً إلى حرص مصر على تطوير التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة، لا سيما في ضوء أهمية وعمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي: حريصون على تعزيز العلاقات مع تشاد على مختلف الأصعدة

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمدينة سوتشي مع الرئيس التشادي إدريس ديبي، للتفاصيل اضغط هنا..

استئناف الرحلات الروسية والضبعة.. تتصدران مباحثات السيسي وبوتين

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في مدينة سوتشي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي والقمة الأفريقية الروسية، للتفاصيل اضغط هنا..

نص كلمة السيسي في الغداء المصغر مع رؤساء المنظمات الاقتصادية الأفريقية

حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الغداء المصغر مع رؤساء المنظمات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية الثمانية المعتمدة لدى الاتحاد الأفريقي، للتفاصيل اضغط هنا..

الخميس

السيسي يدعو بوتين وزعماء أفريقيا للمشاركة في منتدى أسوان للسلام

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الروسي فلاديمير بوتين ، ورؤساء وزعماء الدول الأفريقية للمشاركة في أعمال النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يومي 11 و12 ديسمبر 2019، للتفاصيل اضغط هنا..

ننشر نص الكلمة الافتتاحية للرئيس السيسي في القمة الأفريقية الروسية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن دول الاتحاد الأفريقي تسعى للبناء على ما شهدته القارة من نمو اقتصادي ملموس خلال السنوات العشر الأخيرة، خاصةً من خلال المضي قدمًا لتحقيق التكامل عن طريق استكمال كافة المشروعات القارية التي تهدف إلى الاندماج الإقليمي، للتفاصيل اضغط هنا..

استئناف فوري للمفاوضات والتزام.. تفاصيل لقاء السيسي وآبي أحمد

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وآبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، على هامش القمة الروسية الأفريقية، تناول التباحث حول ملف سد النهضة، في ضوء آخر التطورات في هذا الصدد، للتفاصيل اضغط هنا..

شركة "زاروبيجنفت" الروسية تعتزم تطوير الكتلة البحرية للجرف المصري

أبرمت شركة "زاروبيجنفت" الروسية الحكومية اتفاقية مع الشركة الآسيوية "باسيفيك أويل آأند غاز" المصرية، اليوم الخميس، تناولت تطوير الكتلة البحرية للجرف المصري جنوب شرق رأس العش، وأخرى حول مشاركة المنتج مع شركة "جنوب"( جنوب الوادي القابضة للبترول)، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي وبوتين يشهدان مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين روسيا وأفريقيا

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين مراسم توقيع مذكرتي تعاون بين روسيا والاتحاد الإفريقي في ختام القمة الروسية الإفريقية للمرة الأولى في سوتشي، للتفاصيل اضغط هنا..

مشروع مصري روسي بمجال تصنيع وتعبئة الزيوت النباتية

شهد المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، توقيع اتفاق استثماري بين إحدى الشركات الروسية لتعبئة وتصنيع الزيوت المحتمل تواجدها بالمنطقة الصناعية الروسية المقامة بشرق بورسعيد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإقامة مشروع باستثمارات تقدر بنحو 300 مليون دولار لتصدير منتجاتها للأسواق الإفريقية، للتفاصيل اضغط هنا..

أول تعليق من "الكهرباء" على لف البلاستيك على أعمدة الإنارة بسبب الأمطار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لشباب يلفون "البلاستيك والأكياس" على أعمدة الإنارة؛ لحماية الأطفال من الصعق الكهربائي بسبب الأمطار الغزيرة التي تضرب البلاد حاليًا، للتفاصيل اضغط هنا..

"الزموا منازلكم".. مجلس الوزراء يصدر بيانًا مهمًا بشأن طقس الجمعة

ناشد مجلس الوزراء، المواطنين، اليوم الخميس، بالتزام المنازل غدًا الجُمعة إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك بالنسبة لأهالي محافظات السواحل الشمالية، والدلتا، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وذلك حرصاً على سلامتهم، ومنعاً للتكدسات المرورية، ولإتاحة الفرصة للجهات المعنية لإزالة الكميات المتراكمة جراء سقوط الأمطار الغزيرة المتوقعة غدا، للتفاصيل اضغط هنا..

الجمعة

"بيع محمية وإغلاق بوابة التعليم للتوظيف".. الحكومة ترد على 10 شائعات أثارت جدلًا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها ما تردد عن بيع محمية "نبق" بجنوب سيناء لمستثمر أجنبي، وزيادة أسعار التقاوي لعدد من المحاصيل الشتوية، واستيراد لحوم مذبوحة بطريقة مخالفة للشريعة، للتفاصيل اضغط هنا..

عدم تصوير البرق.. 8 نصائح للمواطنين عند سقوط أمطار رعدية

وجه جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عدة نصائح للمواطنين تزامنًا مع مرور البلاد بموجة من الطقس السيئ، وهطول أمطار غزيرة على المدينة أمس، للتفاصيل اضغط هنا..

"العصار" يبحث تصنيع الجرارت مع شركة "منسك" البيلاروسية

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، فوفوك رئيس مجلس إدارة شركة منسك للجرارات البيلاروسية؛ لبحث التعاون في مجال التصنيع المشترك للجرارات بالتعاون مع شركة حلوان لمحركات الديزل إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، للتفاصيل اضغط هنا..

قد تصل لسيول.. "التنبؤ بالفيضان" ينشر أماكن سقوط الأمطار (خرائط)

نشر مركز التنبؤ بالفيضان، التابع لوزارة الري، خرائط التنبؤ بالأمطار على أنحاء الجمهورية خلال الـ72 ساعة المقبلة، للتفاصيل اضغط هنا..