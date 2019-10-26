"تحذير وبشرى".. بيان عاجل من الأرصاد للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

صرح الدكتور أشرف صابر ذكي القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع أن تستمر حالة عدم استقرار الأحوال الجوية اعتبارا من مساء اليوم الجمعة ولمدة 24 ساعة قادمة حيث يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار.

وأضاف صابر في بيان تحذيري، أن الأمطار تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية (الإسكندرية- رشيد- بلطيم- دمياط- العريش- رفح"، ومحافظات شمال الدلتا وأيضا مدن القناة "الإسماعيلية- السويس- بورسعيد"، تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.

وتكون الأمطار متوسطة الشدة على محافظات جنوب الدلتا ومناطق من القاهرة تمتد إلى شمال الصعيد يصاحب ذلك نشاط للرياح على معظم الأنحاء مما يؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حسب البيان.

Advertisements

ونصح رئيس الهيئة، المواطنين بعدم التواجد في الأماكن التي بها أمطار بقدر الإمكان إلا في حالة الضرورة القصوى وذلك للمتواجدين في محافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.

كما نصح بإلغاء جميع الرحلات المدرسية وغيرها المتجهة إلى هذه المناطق خلال هذه الفترة وأيضا إلغاء جميع رحلات السفارى وعدم الإقامة بالكمبوندات الموجودة في هذه المناطق وذلك حرصا على سلامة المواطنين ومنعا للتكدسات المرورية وأيضا مساعدة الجهات المعنية في إزالة الكميات المتراكمة من المياه بعد سقوط الأمطار، وكذلك عدم التواجد تحت اللوحات المعدنية أو بجانب أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء.

وانتهى البيان: "تبشر الهيئة العامة للأرصاد المواطنين اعتبارا من الأحد المقبل ستتحسن الأحوال الجوية مع فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من سواحلنا الشمالية ووسط سيناء وتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام".