مصر | مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة بالتبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة بالتبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 أخرين إثر إنقلاب سيارة ملاكي بمنطقة بين الجبلين، بالطريق الدائري الإقليمي، وتم نقل المصابين إلى مستشفي القصر العيني، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بالطريق الدائري الإقليمي، وعلى الفور دفع مدير المرور برجال المرور، لمكان الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير سيارة ملاكي ماركة لانسر بالطريق الدائري الإقليمي، يستقلها 5 أشخاص، في طريقهم لـ "كوافير" بمنطقة حلوان، لإحضار العروس إستعدادا لحفل زفاف أحد أقاربهم، بقرية غمازة بنطاق مركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، إنقلبت السيارة بمنطقة بين الجبلين، بنطاق قسم شرطة التبين، وأسفر الحادث عن مصرع إثنين من مستقلي السيارة وإصابة الـ 3 الأخرين، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفي القصر العيني.

وانتقل رجال المرور لرفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها، وتم التحفظ على المتوفيين تحت تصرف النيابة العامة، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة.