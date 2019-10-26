مصر | مصدر يكشف تفاصيل حريق إحدى المحلات بحي الموسكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر يكشف تفاصيل حريق إحدى المحلات بحي الموسكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أعمال الإطفاء للحريق المحدود الذي شب صباح اليوم الجمعة، بإحدى المحلات التجارية، وذلك حتى انتهاء أعمال الإطفاء.

وقال مصدر بغرفة عمليات حي الموسكي، إن حريق نشب في أحد العقارات رقم ٣٥ بشارع الموسكي وتمت السيطرة على الموقف واخماد الحريق من خلال الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية.

وأوضح أن سبب الحريق يرجع إلى ماس كهربائي ناتج من كابل كهرباء في العقار المكون من ٣ طوابق، لافتا الي ان العقار مكون من عدد من المحلات والمخازن ولا يقطن به سكان، موضحا أنه لا توجد اي خسائر أو أضرار في الأرواح.