مصر | لارتفاع الحمولة.. انقلاب سيارة نقل بطريق المريوطية

تلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة نقل أسفل الطريق الدائري، بطريق المريوطية.

وعلى الفور دفع مدير مرور الجيزة برجال المرور، مدعومين باوناش الإغاثة، وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير السيارة النقل بالطريق، انقلبت بسبب اصطدام حمولة السيارة بالطريق الدائري، لارتفاعها عن الحد المصرح به، وانقلبت على سيارة ملاكي كانت متواجدة بجانب الطريق، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي خسائر بشرية.

وجار رفع حطام الحادث، والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.