أخبار مصر | "الشباب والرياضة" تحصل على 3 ميداليات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب والرياضة" تحصل على 3 ميداليات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض القاهرة الدولي السادس للابتكار، والمقام تحت شعار "القاهرة تبتكر" برعاية رئيس الجمهورية، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، علي ثلاث ميداليات ذهبية وفضيه وبرونزيه في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهو الجناح الذي خصصته الوزارة لدعم الطلاب والطالبات المبتكرين من الجامعات المصرية المختلفة لعرض مبتكراتهم.

شارك الطلاب بمجموعة من الابتكارات منها "جهاز إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية واستخدامها في الطباعة ثلاثية الأبعاد، سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية، كواد كوبتر، روبوتك ارم، سي اسكوتر، الحقيبه الذكية"، حيث حصل علي المركز الأول سالم نبيل أبو بكر صاحب ابتكار "الاسكوتر المائي"، وحصل علي المركز الثاني ابتكار "تحويل المخلفات السمكية في إنتاج مواد خاصة لإنتاج الطاقة"، بينما حصل على المركز الثالث حسن بسيوني حسن صاحب ابتكار"إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية واستخدامها في الطباعة ثلاثية الابعاد".

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد زار جناح الوزارة عقب توقيع البروتوكول مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتشجيع الابتكار وريادة الاعمال واحتضان المشروعات.