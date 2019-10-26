أخبار مصر | وزيري: خبيئة العساسيف ليست الأولي.. وسبقها اكتشاف عام 1891

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيري: خبيئة العساسيف ليست الأولي.. وسبقها اكتشاف عام 1891 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أن خبيئة العساسيف بوضعها الذي اكتشفت عليه ليست الأولى التي يخفيها المصري القديم بهذا الشكل حيث سبقتها خبيئة القساوسة المكتشفة عام 1891.

وأشار وزيري رئيس البعثة المصرية العاملة في العساسيف وصاحبة الكشف، أن الوضع الذي اكتشف عليه خبيئة العساسيف هو وضع غير معتاد حيث وجدت على مستويين مرتبين بشكل عكسي خارج مقبرة، وهي ليست المرة الأولى التي نعثر فيها على خبيئة بهذا الشكل بل الثانية، حيث سبقتها خبيئة القساوسة المكتشفة عام 1891، وأكد أن كشف العساسيف لم تمسه يد بعد المصري القديم الذي أخفى هذه التوابيت في هذا المكان منذ 3000.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار الدكتور مصطفى وزيري وأعضاء البعثة المصرية العاملة في العساسيف مع الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية الـ CBC في تغطية خاصة لكشف خبيئة العساسيف.

وبدأت القصة الأحد 13 أكتوبر عندما علمت "الخليج 365" من خلال مصادر خاصة لها بوزارة الآثار عن العثور على 8 توابيت أثرية في منطقة جبانة العساسيف وأكد المصدر على أن الأمر سيكون بداية لكشف أثري ضخم.

وفور إبلاغ وزير الأثار الدكتور خالد العناني سافر إلى الأقصر مرة أخرى حيث غادرها الجمعة الماضية بعد الإعلان عن كشف أثري في وادي القرود بالبر الغربي، ورافق الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار الوزير في رحلته لمعاينة بدايات المشف الجديد.

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ارتفاع عدد التوابيت المكتشفة

علمت "الخليج 365" أنه باستمرار البحث ارتفع عدد التوابيت المكتشفة حتى مساء الاثنين إلى ما يقرب من 14 تابوتًا منها توابيت مذهبة، وهو الأمر الذي دفع وزارة الأثار لإعلان حالة الاستعداد القصوى لاستقبال هذه التوابيت كما يليق بها.

مؤتمر صحفي واستعدادات خاصة

وأعلن وزير الأثار عن إنعقاد مؤتمرًا صحفيًا بجبانة العساسيف للإعلان عن هذا الكشف الضخم، وتم استدعاء جميع المرممين بالأقصر للعناية بالتوابيت المستخرجة وذلك وفق أحدث المعايير المتبعة في الترميم حسبما أفاد المصدر الخاص للفجر.

ارتفاع عدد التوابيت إلى 26 تابوتًا

وفي صباح يوم الثلاثاء توالت بيانات وزارة الأثار تفيد أن عدد التوابيت تجاوز الـ 20 تابوتًا مع صور من داخل الموقع، واستطاعت الخليج 365 أن تصل للرقم المحدد المكتشف حتى الآن من التوابيت وهي 26 تابوتًا أثريًا منها توابيت مذهبة.

ثم كان يوم السبت هو الإعلان عن كامل الكشف والذي تم الإعلان عنه من خلال مؤتمر صحفي عالمي شهده الدكتور خالد العناني وزير الأثار، والدكتور زاهي حواس عالم المصريات المعروف، وعدد كبير من الإعلاميين ومشاهير الدولة المصرية وكان في استقبال وزير الأثار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، والدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الأثار المصرية، والدكتور الطيب عباس رئيس الشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، وفريق الكشف عن توابيت خبيئة العساسيف، وفريق المرممين، حيث تم الإعلان عن كشف 30 تابوتًا أثريًا وتم فتح اثنين منهم أمام كاميرات الإعلام، وأعلن وزير الأثار أن هذه التوابيت سيتم نقلها للمتحف المصري الكبير حيث ستعرض في قاعة بعنوان خبيئة العساسيف.