شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يستعين بـ«الشمسية» في الإسماعيلية وشباب يداعبونه: «خدنا فى ضلك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار «خُدنا فى ضلك معالى الوزير».. بهذه العبارة هتف بعض الشباب المشارك فى ماراثون نصر أكتوبر، الذى نظمته وزارة الشباب، احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر، وتضمن عبور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، و1800 شاب من مختلف أنحاء الجمهورية، أنفاق قناة السويس ومعدية نمرة 6 فى ماراثون للدراجات والمشى رافعين أعلام مصر إلى سيناء. وهطلت أمطار غزيرة خلال عبور الوزير معدية نمرة 6، وقام أحد مساعدى الوزير برفع شمسية لحمايته من الأمطار واتخاذ كابينة المعدية الخاصة بالقيادة ساترا لحمايته الأمر الذى دعا الشباب إلى الالتفاف حول الوزير، وداعبه أحدهم قائلًا: «خدنا فى ضلك يا معالى الوزير».. وعلى الفور، أفسح الوزير المكان للشباب، وحرص بعضهم على التقاط صور سيلفى معه بالشمسية، ورد الوزير على الشباب مداعبًا: «بلاش شمسية.. زيى زيكم».

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