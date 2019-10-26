شكرا لقرائتكم خبر عن فريق جراحي دولي تطوعي يجرى 60 جراحة للشفة الأرنبية بـ«أطفال المنصورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استطاع فريق جراحي دولي متطوع من مناظرة 110 حالات وإجراء 60 جراحة لأطفال تعانى من الشفة الأرنبية بمستشفى الأطفال الجامعي خلال فترة زيارته المستشفى والتي امتدت أسبوعا كاملا.

وقال الدكتور أحمد الرفاعي، مدير مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، إن الفريق الجراحي الدولي التطوعي التابع للجمعية الدولية التطوعية للجراحين لإجراء جراحات إصلاح الشفة الأرنبية وسقف الحلق ومناظير الأطفال انتهى من مناظرة 110 حالات وأجرى 60 حالة جراحية وسيختتم زيارته للمستشفى اليوم الجمعة.

وأضاف «الرفاعي»، في تصريحات صحفية، أن زيارة الفريق للمستشفى استمرت لمدة أسبوع كامل انتهت، الجمعة، وتأتى في إطار العمل على تحقيق أعلى نسبة شفاء والاستعانة بالخبرات المتميزة والدولية من الجراحين والاستفادة من التخصصات والمهارات الدقيقة من مختلف دول العالم لنقل هذه الخبرات إلى شباب الأطباء بمستشفى الأطفال بالمنصورة وبنفس أسلوب إجرائها في الخارج لتقديم أفضل خدمة للأطفال المرضى.

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وأشار إلى أنه تم إجراء الكشف وإجراء العمليات بمشاركة الفريق الجراحى بالمستشفى برئاسة الدكتور أدهم السعيد، رئيس قسم جراحة الأطفال، ومشاركة عدد من أطباء قسم الجراحة منهم الدكتور محمد الشربينى، أستاذ مساعد بقسم الجراحة، والدكتور محمد الزهيرى، أستاذ مساعد بقسم الجراحة.

من جانبه، قال الدكتور أدهم السعيد، أستاذ ورئيس قسم جراحة الأطفال، إن زيارة الفريق الجراحي التطوعي الدولي هي الزيارة السابعة للمستشفى لإجراء بعض الجراحات التطوعية لإصلاح الشفة الأرنبية وسقف الحلق لدى الأطفال من عمر 3 شهور، والفريق مكون من 12 عضوا منهم رئيس الفريق واثنان من الجراحين، 3 أطباء تخدير، 5 تمريض، وسكرتارية.

وأضاف «الشفة الارنبية أو المشقوقة هي عيوب خلقية تحدث عندما لا تتشكل شفاه الطفل أو فمه بشكل صحيح أثناء الحمل وتسمى هذه العيوب الخلقية (الشقوق الفموية)، وتحدث الشفة المشقوقة أو الأرنبية إذا لم ينضم النسيج المصنوع من الشفة تماماً قبل الولادة، وهذا يؤدي إلى فتح في الشفة العليا، يمكن أن يكون ثقب الشفة فتحة صغيرة أو فتحة كبيرة يمكن أن تمر عبر الشفة في الأنف».

وأشار إلى أنه يمكن أن تكون الشفة المشقوقة على جانب واحد أو كلا جانبي الشفة أو في منتصف الشفة، والذي يحدث في حالات نادرة جدا، والأطفال الذين يعانون من الشفة المشقوقة قد يكون لديهم الحنك المشقوق أيضاً، والحنك هو سقف الفم، حيث تكون الأجزاء الأمامية والخلفية من الحنك مفتوحة لدى بعض الأطفال ولدى آخرين يكون جزء من الحنك مفتوحا.

فريق جراحي دولي تطوعي يجرى 60 جراحة للشفة الأرنبية بأطفال المنصورة

فريق جراحي دولي تطوعي يجرى 60 جراحة للشفة الأرنبية بأطفال المنصورة

فريق جراحي دولي تطوعي يجرى 60 جراحة للشفة الأرنبية بأطفال المنصورة

فريق جراحي دولي تطوعي يجرى 60 جراحة للشفة الأرنبية بأطفال المنصورة

فريق جراحي دولي تطوعي يجرى 60 جراحة للشفة الأرنبية بأطفال المنصورة

فريق جراحي دولي تطوعي يجرى 60 جراحة للشفة الأرنبية بأطفال المنصورة

فريق جراحي دولي تطوعي يجرى 60 جراحة للشفة الأرنبية بأطفال المنصورة

فريق جراحي دولي تطوعي يجرى 60 جراحة للشفة الأرنبية بأطفال المنصورة

فريق جراحي دولي تطوعي يجرى 60 جراحة للشفة الأرنبية بأطفال المنصورة

فريق جراحي دولي تطوعي يجرى 60 جراحة للشفة الأرنبية بأطفال المنصورة