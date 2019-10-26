شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس فى الإسكندرية.. استمرار هطول الأمطار والأجهزة التنفيذية تكثف أعمال الكسح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محافظة الإسكندرية مساء اليوم ، إستمرار لموجه الطقس السئ ، حيث شهدت المحافظة هطول الأمطار المتقطعة على مناطق متفرقة من المحافظة شرقا وغربا.

وكثفت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، من الأحياء بالتنسيق مع شركات الصرف الصحى ونهضة مصرو المياه ، أعمال كشح مياه الأمطار ورفع القمامة لعدم سدد الشنايش ، وفتح الطريق أمام المرور والمارة.

من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، أن جميع أجهرة المحافظة وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية وعناصر التعامل مع الأمطار، متواجدة في الشارع لمدة 48 ساعة لحين انتهاء حالة التغير المناخي الحاد الذي تتعرض له الإسكندرية ، لافتا إلى المجهود المبذول من رجال الصرف الصحي ونهضة مصر في كسح وشفط مياه الأمطار.

وأوضح أنه تم رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى للتعامل مع توقعات نماذج التنبؤ بالأمطار ، وتستمر في المتابعة لحالة الشوارع المختلفة لرصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في اي منطقة نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة وتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

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وأعلنت شركة الصرف الصحى بالاسكندرية رفع حالة الطوارئ بجميع مناطق وقطاعات المحافظة و بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن "175" وغرفة الطوارئ على مدار الساعة ، حيث شدد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى على ضرورة التواصل مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم والانتقال السريع إلى أماكن الأزمات في حالة وجودها، وقرر إلغاء الأجازات لأصحاب الأعمال المرتبطة بالتشغيل والمتابعة، كما تم العمل بنظام الورديات المستمرة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الجهات المعنية.



استمرار الامطار



تكثيف رفع القمامة



شرق الاسكندرية



شوارع الاسكندرية مساءا