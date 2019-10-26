شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": الأعاصير لا تحدث فى البحار المغلقة وما حدث هو منخفض قبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صابر زكى القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الأعاصير لا تحدث فى البحار المغلقة، والبحر الأبيض المتوسط مغلق، ولا يمكن حدوث إعصار فيه، موضحاً أن ما حدث هو منخفض قبرص الذى يحدث كل عام، ولاقى تغذية من طبقات الجو العليا، وحدث تعمق له، وهو ليس إعصار

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن منخفض قبرص الممتد موجود فوق البلاد، وخلال الساعات القادمة سيغزو الجمهورية ويغطى السواحل والدلتا وشمال شرق الجمهورية، وشمال سيناء، لافتاً إلى أن المنخفض سيتعمق على جمهورية مصر العربية وتصحبه أمطار رعدية على السواحل والدلتا، كما يمتد إلى شمال سيناء، وقد يحدث سيول لوجود هذا المنخفض المتعمق.

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وأشار القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه سيكون هناك أمطار غزيرة على السواحل والدلتا ويصاحبها هواء شديد، موضحاً أن معظم محافظات الدلتا ستتأثر من هذا المنخفض، والذى سيكون فى وقت متأخر مساء اليوم.

وتابع: "القاهرة سيطالها جزء من المنخفض الجوى، ولكن سيكون أمطار متفرقة ومختلفة الشدة، وسيكون ذلك متواجد معنا غداً، ويوم الأحد تنحصر فرص سقوط الأمطار، ثم ينتهى ويتلاشى".