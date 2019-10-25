شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل وتحذير من «الأرصاد» بشأن طقس الغد (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المنتظر أن تستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من مساء الجمعة ولمدة الـ24 ساعة المقبلة.

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وقالت الهيئة، في بيان، مساء الجمعة، بعنوان «تحذير جوى»، إنه من المتوقع أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية «الإسكندرية- رشيد- بلطيم- دمياط- العريش- رفح»، ومحافظات شمال الدلتا وأيضا مدن القناة «الإسماعيلية- السويس- بورسعيد»، تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء وتكون متوسطة الشدة على محافظات جنوب الدلتا ومناطق من القاهرة تمتد إلى شمال الصعيد، يصاحب ذلك نشاط للرياح على معظم الأنحاء؛ مما يؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

ونصحت الهيئة المواطنين بعدم التواجد في الأماكن التي بها أمطار بقدر الإمكان إلا في حالة الضرورة القصوى وذلك للمتواجدين في محافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، كما نصحت بإلغاء جميع الرحلات المدرسية وغيرها المتجهه إلى هذه المناطق خلال هذه الفترة وأيضا إلغاء جميع رحلات السفارى وعدم الإقامة بالكمبوندات الموجودة في هذه المناطق وذلك حرصا على سلامة المواطنين ومنعا للتكدسات المرورية وأيضا مساعدة الجهات المعنية في إزالة الكميات المتراكمة من المياه بعد سقوط الأمطار، وكذلك عدم التواجد تحت اللوحات المعدنية أو بجانب أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء.

واختتم البيان بأنه اعتبارا من الأحد المقبل ستتحسن الأحوال الجوية مع فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من سواحلنا الشمالية ووسط سيناء وتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام».