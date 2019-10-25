شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يطمئن من المحافظين على جهود مواجهة السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مساء الجمعة، مجموعة من الاتصالات بعدد من المحافظين لمتابعة الجهود والإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة الأمطار التي شهدتها محافظاتهم، واتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

واطمأن الوزير من المحافظين التي شهدت محافظاتهم أمطارا اليوم الجمعة على الجهود الميدانية التي قاموا بها على مدار اليوم بكافة المواقع لسرعة التعامل مع أي مشكلات والتنسيق لحلها.

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وأشار عدد من المحافظين إلى أنهم أصدروا قرارات بتأجيل الدراسة حرصاً على سلامة وأمن أبناء تلك المحافظات من التلاميذ ومن بينها الغربية والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة لحين استقرار الاحوال الجوية، مشددا على ضرورة استمرار المحافطات في رفع درجة الطوارئ ومراجعة خطة انتشار كافة المعدات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ووضع جميع المعدات في حالة تأهب قصوى للتعامل مع أحداث غير متوقعة والتنسيق مع القوات المسلحة وإدارات المرور بالمحافظات لتحديد الطرق والمحاور البديلة في حالة إغلاق أية شوارع أو ميادين رئيسية نتيجة الأمطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات باتخاذ الاستعدادت اللازمة والتأكد من تطهير شبكات الصرف الصحى.

كما أكد الوزير استمرار رفع حالة التأهب القصوى في جميع المواقع خاصة المتوقع سقوط الأمطار فيها وإلغاء الاجازات للقيادات المحلية وتفعيل خطة الاستعدادات للأفراد والعاملين على المعدات في حالة الطوارئ مع ضرورة استمرار تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع تحسباً لأي أحداث غير متوقعة.

وأضاف أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بالوزارة تعمل على مدار الساعة وتتابع كافة التطورات مع المحافظات، ويتم اصدار تقرير متابعة كل ساعتين للتعامل الفورى مع أية مشكلات وسرعة حلها وتوفير معدات إضافية من المعدات الاحتياطية أو من المحافظات المجاورة مع تكثيف التواجد الميدانى على الأماكن التي قد تمثل أماكن تجمع المياه أو الامطار.