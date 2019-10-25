شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل الدراسة غدًا في جامعة كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال ييان صادر عن الدكتور عبدالرازق الدسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الجمعة، إنه تقرر تعطيل الدراسة السبت في كليات الجامعة.
وأضاف البيان أنه بعد الاطلاع على البيان الصحفي للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بشأن الأحوال الجوية الطارئة التي تمر بها البلاد وحرصًا على سلامة أبنائنا طلاب وطالبات جامعة كفرالشيخ وبعد التنسيق مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مهندس إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ جاء القرار بتعطيل الدراسة غدا.
وناشد رئيس جامعة كفر الشيخ أبناءه طلاب وطالبات الجامعة اتباع الإرشادات التي تصدر عن الجهات الرسمية للحفاظ على سلامتهم داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادة وحكومة وشعبا.
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