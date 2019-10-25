شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» توجه بإيقاف الرحلات السياحية بجميع المحافظات بسبب الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت وزارة السياحة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية بالتنبيه على جميع شركات السياحة بكل المحافظات بإيقاف كل الرحلات السياحية بجميع المحافظات داخلها وخارجها، حرصا على سلامة السائحين وسائقي الأتوبيسات السياحية والمرشدين السياحيين، وبالمثل إيقاف جميع الأنشطة البحرية ومراكز الغوص الجمعة والسبت، وذلك في المدن المُطلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، نظرا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وشددت الوزارة على أنه في حالة مخالفة التعليمات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه الشركة المخالفة.

وذلك اتساقا مع تكليف مجلس الوزراء برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى استعدادا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.