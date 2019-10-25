شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تساقط الأمطار الكثيفة بمختلف أنحاء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تشهد محافظة الإسكندرية، مساء الجمعة، تساقط أمطار كثيفة مع انخفاض في درجات الحرارة، هذا وتضررت عدد من المناطق بالمحافظة بسبب هطول الأمطار الغزيرة لساعات كثيرة، والتي أدت إلى غرق العديد من الشوارع وتسلل المياه إلى داخل المحال ومنازل المواطنين الأدوار السفلية، وسط استغاثات بسرعة تحرك الأجهزة التنفيذية لإنقاذهم.
كانت محافظة الإسكندرية قد أصدرت بيانا ناشدت فيه المواطنين عدم الخروج إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة، وتجنب البرق، وحذرت المحافظة الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، وعدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.
وأكدت محافظة الإسكندرية أن وزارة الرى والموارد المائية أعلنت الطوارئ ووجهت التحذيرات لمواطني محافظة الإسكندرية، نتيجة الظواهر غير العادية وسط حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها معظم محافظات جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام قادمة.
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