شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. أعمال الاستعداد لمواجهة الأمطار الغزيرة بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر المركز إلإعلامي لمجلس الوزراء صورا لتطهير شبكات الصرف وكسح وشفط مياه الأمطار وفتح الطريق أمام السيارات والمارة، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة واستدعاء الأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ. أعمال الاستعداد لمواجهة الأمطار الغزيرة بالمحافظات أعمال الاستعداد لمواجهة الأمطار الغزيرة بالمحافظات أعمال الاستعداد لمواجهة الأمطار الغزيرة بالمحافظات أعمال الاستعداد لمواجهة الأمطار الغزيرة بالمحافظات أعمال الاستعداد لمواجهة الأمطار الغزيرة بالمحافظات أعمال الاستعداد لمواجهة الأمطار الغزيرة بالمحافظات

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