شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان عمرو عبدالجليل ينضم لمسلسل «النهاية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انضم الفنان عمرو عبدالجليل لمسلسل «النهاية» المقرر عرضه رمضان ٢٠٢٠.
المسلسل تدور أحداثه في عام ٢١٢٠ وسيبدأ التصوير منتصف شهر نوفمبر القادم وهو أول مسلسل في الشرق الأوسط من نوعية الخيال العلمي، مما يتطلب تحضيرات خاصة للديكورات والأزياء والجرافيكس.
مسلسل «النهاية» بطولة يوسف الشريف وعمرو عبدالجليل، وجار تسكين باقي الأبطال وهو من إخراج ياسر سامي وفكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإنتاج سينرجي.
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