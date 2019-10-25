شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 5 بينهم سيدة وطفل «صعقًا».. وتعطيل الدراسة بسبب الأمطار بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في المحافظات، الجمعة، في مصرع 5 أشخاص بينهم سيدة وطفل وإصابة 3 آخرين صعقا بالكهرباء ونفوق بعض الماشية، فضلا عن إغلاق بعض البواغيز وتعطل الدراسة في عدد من الجامعات.

في البحيرة، لقى شخصان مصرعهما نتيجة صعق كهربائى في مركزى المحمودية وحوش عيسى.

تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة المحمودية، بوصول «محمد .أ .م» 17 سنة، مقيم قرية أريمون بمركز المحمودية، إلى المستشفى العام جثة هامدة، وتبين إصابة المتوفى بصعق كهربائى بسبب الأمطار، وتم وضع الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى إخطارًا آخر من مركز شرطة حوش عيسى، بوصول «لطفى .ع .أ» 37 سنة، مقيم قرية الكوم الأخضر إلى المستشفى العام جثة هامدة، نتيجة صعق كهربائى بالمنزل، وتم وضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وقرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بدائرة المحافظة، نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد؛ حفاظا على سلامة التلاميذ والطلاب.

وفى الدقهلية، لقيت سيدة مصرعها وأصيب اثنان آخران، بالمحافظة، إثر تعرضهم للصعق بالكهرباء أثناء قيامهم برفع مياه الأمطار من أعلى سطح منزلهم.

تلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين المركزي بوصول كل من: منى على محمد، 40 سنة، ربة منزل، جثة هامدة، نتيجة الصعق الكهربائى، وكذلك محمد هاني إبراهيم، 16سنة، وهمام إبراهيم محمد، 45 سنة، مصابين بادعاء الصعق.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد إسلام صقر إلى المستشفى، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام المتوفاة بصحبة المصابين بكسح ورفع المياه من أعلى منزلهم أثناء هطول الأمطار الكثيف وأثناء عملهم نزلت المياه على وصلة الكهرباء وتعرضوا جميعا للصعق الكهربائي.

تم إيداع جثة المتوفاة مشرحة مستشفى السنبلاوين تحت تصرف النيابة العامة، وتقديم العلاج اللازم للمصابين.

كما تسببت موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة على المحافظة في نفوق عدد من الحيوانات نتيجة حدوث ماس كهربائى في عدة قرى أسفر عن نفوق «حمار» أمام سوق السمك بجوار مسجد التوفيق وآخر من عمود إنارة عامة بينما نجا صاحبه من الموت والذي تمكن من الابتعاد عن العمود قبل أن يصيبه التيار الكهربائى.

كما نفقت «معزة» بقرية ميت يعيش التابعة لمركز ميت غمر، صعقا، بسبب مرورها بجوار عمود إنارة، وتم إخطار شركة الكهرباء .

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وفى الشرقية، لقي طفل في العاشرة من عمره حتفه، بمدينة ديرب نجم، صعقا بالتيار الكهربائي، إثر ملامسته عمود كهرباء مبللا بمياه الأمطار. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء سير الطفل في الشارع متوجها لشراء بعض المستلزمات من أحد المحلات، ومحاولته تفادي بركة من المياه المختلطة بالأتربة حال سقوط الأمطار، اقترب من أحد الأعمدة الكهربائية فأصيب بصعق كهربي تسبب في وفاته.

وتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رافقه اللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية مستشار المحافظ للمشروعات أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار بشوارع المدينة.

ووجه المحافظ رؤساء المركز والمدن والأحياء ومسؤولي القطاعات الخدمية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرف العمليات الفرعية لمتابعة الموقف على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والدفع بسيارات الكسح لسحب تراكمات مياه الأمطار من جميع الطرق والشوارع والمحاور المرورية لتسهيل حركة السيارات وعبور المواطنين.

وفى الإسكندرية، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت فتح البوغاز بعد تحسن طفيف في الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات التي تسمح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

وبدأت إدارات الميناء المختصة فوراً بدخول السفن المتراكية على المخطاف الخارجي طبقا لأولوية تراكيها.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بشكل آمن.

كما تضرر عدد من المواقع الاثرية ومسجد الامام البوصيري الاثري حيث تسببت الأمطار في غرق السراديب الساحلية في قلعة قايتباي نتيجة وجودها في مستوى سطح البحر فضلا عن مواقع أخرى.

وقال الأثري أسامة الصياد مدير عام قلعة قايتباي في الاسكندرية ان السراديب الساحلية في القلعة تضررت بسبب الامطار الغزيرة فضلا عن كونها في مستوى سطح البحر. ونتيجة ارتفاع الامواج والرياح الشديدة استقبلت كميات كبيرة من المياه إلا انه تم كسح المياه وشفطها بالجهود الذاتية انطلاقا من المسؤولية الوطنية للعاملين في القلعة.

وأوضح الصياد في تصريحات لـ«المصري اليوم» انه على الرغم من سوء الطقس والاحوال الجوية إلا ان القلعة شهدت اقبالا كبيرا اليوم من جانب الزوار الاجانب خاصة دول شمال شرق اسيا وامريكا وفرنسا والصين وكذا المصريون والعرب.

وفي السياق ذاته اعلنت غرفة عمليات وزارة الاثار التخلص من المياه التي اضرت بعدد من المواقع الاثرية في الإسكندرية من بينها المسرح الروماني ومسجد الامام البوصيري الاثري والمعبد اليهودى في النبي دانيال وقرية شالي بواحة سيوة في الساحل الشمالي مؤكدة انه بالتواصل والمتابعة على ارض الواقع بمحافظتى الاسكندرية والبحيرة تبين انه لا يوجد تأثير سلبي مع هطول الامطار وان المسؤولين قاموا بمجهود كبير في ازالة ونزح مياه الامطار خاصة في قلعه قايتباي ومسجد البوصيرى والمسرح الرومانى وقرية شالى بواحة سيوة اليوم والمعبد اليهودى.

وفى كفر الشيخ، أعلن الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ فكرالشيخ، إيقاف حركة الصيد بميناء البرلس، مكلفاً العميد يسري الدسوقي، مدير عام ميناء البرلس البحري، بمتابعة حركة استقبال مراكب الصيد بالميناء، مناشداً الصيادين تجنب رحلات الصيد بالبحر المتوسط لحين تحسن الأحوال الجوية حرصاً على سلامتهم.

وأشرف المحاسب استفتاح على أبوابراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على تصريف مياه الأمطار وصيانة صفاية مطر بأحد شوارع مطوبس.

وقال ييان صادر عن جامعة كفر الشيخ إنه تقرر تعطيل الدراسة، حرصًا على سلامة الطلاب.