شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف الصيد في بحيرة البردويل نظرًا للظروف الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أمجد الراعية، مدير عام بحيرة البردويل بشمال سيناء، إيقاف الصيد في بحيرة البردويل، نظراً للظروف الجوية التي تشهدها المحافظة.

وأكد «الراعية» أن إيقاف الصيد ببحيرة البردويل سيكون يومى السبت والأحد الموافق 26-27/ 10/ 2019 نظرا لسوء الأحوال الجوية والحفاظ على سلامة الصيادين.

وأشار إلى أن عدد مراكب الصيد العاملة ببحيرة البردويل يبلغ 1228 مركبًا موزعة على 3 مراسي، وهى مرسى غزيوان به 675 مركبا، ومرسى التلول به 375 مركبا، ومرسى النصر به 178 مركبا، ويعمل بكل مركب من هذه المراكب من صيادين إلى 3 صيادين، حيث يبلغ عدد الصيادين العاملين في البحيرة نحو 3000 صياد.

يذكر أن محافظة شمال سيناء تشهد ظروفا جوية غير مستقرة، وأمطارا متقطعة، أثرت على مناحي الحياة في مختلف مدن المحافظة.