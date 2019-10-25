شكرا لقرائتكم خبر عن فى الانتخابات الطلابية.. الجامعات تتعهد بالحياد وتحظر السياسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكثف الجامعات من استعداداتها لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسى 2019- 2020، والمقرر فتح باب الترشح لها 30 أكتوبر الجارى، وإعلان الكشوف الأولية للمرشحين 3 نوفمبر المقبل وتلقى الطعون والفحص 4 نوفمبر، وإعلان الكشوف النهائية فى 5 نوفمبر، وبدء الدعاية 6 نوفمبر، وإجراء الجولة الأولى للانتخابات والفرز وإعلان النتائج فى 10 نوفمبر.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، لـ«المصرى اليوم»، إن الجامعة حريصة على إجراء الانتخابات الطلابية فى إطار من الحرية والشفافية واحترام التقاليد الجامعية، منبهًا إلى أن الجامعة على مسافة واحدة من جميع أبنائها، داعيًا جميع الطلاب إلى المشاركة، متعهدًا بتوفير بيئة تنافسية عادلة ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم، مشددًا على عدم استخدام الدعاية السياسية أو الدينية.

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وفى جامعة عين شمس، أصدر رئيسها، الدكتور محمود المتينى، قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، برئاسة نائبه لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور عبدالفتاح سعود، وعضوية عدد من قيادات الجامعة وطالبين.

وقال «المتينى»، لـ«المصرى اليوم»، إن الجامعة بدأت التجهيزات اللازمة لإجراء الانتخابات، مع التشديد على حياد الجامعة أمام المرشحين وضمان النزاهة والشفافية الكاملة، مشددًا على ضرورة التزام الجميع بقواعد ولوائح الانتخابات وعدم استخدام أى شعارات سياسية أو حزبية أو دينية، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف.

وفى جامعة حلوان، قال رئيسها، الدكتور ماجد نجم، لـ«المصرى اليوم»، إن الجامعة تضع الترتيبات النهائية لإجراء الانتخابات، وسيتم إعلان تشكيل اللجنة العليا لإدارة الانتخابات، غدًا، وهناك توجه عام بالشفافية والنزاهة والعدالة بين جميع الطلاب وعدم التدخل فى شؤونهم، مع التأكيد على حظر الشعارات السياسية والحزبية والدينية فى الدعاية.