شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال من السائحين لمشاهدة حطام «سعدانة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تحولت المنطقة المواجهة لشاطئ خليج شرم الناقة جنوب مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، إلى نقطة جذب للسائحين الأوروبيين خاصة الألمان من محبى ممارسة رياضة الغطس والمغامرة وزيارة حطام السفن الغارقة مثل السفينة «سعدانة»، حيث يتمتع المكان بمياه صافية تحتوى على أسماك ملونة وشعب مرجانية رائعة. ويحرص الغواصون من مختلف أنحاء العالم على الاستمتاع بالغوص فى شرم الناقة، لرؤية الشعاب المرجانية ومشاهدة كنوز السفينة الغارقة منذ العصر العثمانى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إقبال من السائحين لمشاهدة حطام «سعدانة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.