شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: هشام عبد العزيز قائما بأعمال أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلفت وزارة الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز، بالقيام بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مؤكدة أنه أول شاب من أبناء الوزارة يتولى هذا الموقع العلمي المرموق.

قالت الوزارة فى بيان لها، إن القرار يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتمكين للشباب والدفع بهم في المناصب القيادية.

وأشارت الأوقاف، إلى أن الدكتور هشام عبد العزيز ، تدرج في تقلد العديد من المواقع بوزارة الأوقاف من عضوية المكتب الفنى للوزير، إلى مدير عام شئون القرآن، فوكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم، وهو حاصل على الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن من كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف فرع أسيوط بتقدير مرتبة الشرف الأولى عام 2009م، واجتاز بتفوق الامتحانات التي أجرتها الوزارة لمديري العموم في مجال الإدارة ومجال التخصص العلمي والحاسب الآلي واللغة الأجنبية، مؤكدة أنه أدى كل ما كلف به بتفان وإخلاص.