شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار عقار قديم بالموسكى دون إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهار العقار رقم 20 عطفة خليفة المتفرعة من شارع السقيان محمد فريد ،بحى الموسكى غرب القاهرة، دون خسائر بشرية

تفقد اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، موقع انهيار العقار حيث تم الاطمئنان من عدم وجود أي خسائر في الأرواح، وعدم تأثر العقارات المجاورة.

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كما تفقد اللواء إبراهيم عبد الهادى أعمال إطفاء الحريق المحدود الذي شب صباح اليوم بالمحل 35 شارع الموسكي ، كما تابع أعمال إصلاح وتطهير بالوعات الصرف الصحى .