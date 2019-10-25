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انهيار عقار قديم بالموسكى دون إصابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهار العقار رقم 20 عطفة خليفة المتفرعة من شارع السقيان محمد فريد ،بحى الموسكى غرب القاهرة، دون خسائر بشرية

 

تفقد اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، موقع انهيار العقار حيث تم الاطمئنان من عدم وجود أي خسائر في الأرواح، وعدم تأثر العقارات المجاورة. 

 

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كما تفقد اللواء إبراهيم عبد الهادى أعمال إطفاء الحريق المحدود الذي شب صباح اليوم بالمحل 35 شارع الموسكي ، كما تابع أعمال إصلاح وتطهير بالوعات الصرف الصحى .

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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