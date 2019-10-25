الطالبة هاجر إبراهيم تفوز بالمركز الأول بمسابقة الطفل المبتكر بمعرض القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود الفولى وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الحيزة، إن الطالبة هاجر عاطف إبراهيم بالصف الثالث الاعدادى بمدرسة الفراعنة الرسمية، فازت بالمركز الأول بمسابقة الطفل المبتكر بمعرض القاهرة الدولى السادس للابتكار والذى يقام بمحافظة القاهرة. وأضاف وكيل المديرية، أن اسم الابتكار الذى شاركت به الطالبة وفازت به هو" نظام بيوجاز مطور لبيئة زراعية مستدامة" ، حيث حصدت الطالبة على جائزة قدرها عشرة آلاف جنيه وتسلمت الجائزة من الدكتور محمودصقر رئيس أكاديمية البحث العلمى. Advertisements وأوضح أنه شارك الطالبة، رضا الفخراني مسئولة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم بالجيزة وليلى قشقوش مسئولة الموهوبين بالادارة العامة للموهوبين بالوزارة.

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