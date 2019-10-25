شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: الدراسة مستمرة غدا بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت محافظة القاهرة ما تردد حول تعطيل الدراسة غدا فى مدارس العاصمة بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث أكدت أن غدا يوم دراسي عادي فى المدارس المقرر بها الدراسة أيام السبت.

وناشدت محافظة القاهرة المواطنين ووسائل الإعلام تحرى الدقة حول الاخبار الصادرة عن محافظة القاهرة فى هذا الشأن

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وأكد محمد كمال المستشار الإعلامي لمحافظ القاهرة، أن المحافظة لم تصدر أى تصريحات بشأن تعطيل الدراسة غدا وأن كل ما يتم تداوله عار تماما من الصحة.

وخصصت محافظة القاهرة أرقام 23912136، 23907141 خاصة بغرفة العمليات بالمحافظة، ورقم 125 خاص بشركة مياه الشرب بالقاهرة، ورقم 121 خاص بشركة الكهرباء، ورقم 175 خاص بشركة الصرف الصحى بالقاهرة.