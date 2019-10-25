شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 15 حالة انهيار جزئى لعقارات دون إصابات بالإسكندرية بسبب سوء الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حى غرب الإسكندرية الاستجابة الفورية للبلاغات الواردة لغرفة عمليات الحى، وذلك بناء على تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، وتوجيهات اللواء هشام كمال رئيس حى غرب بالتعامل الفورى تجاه البلاغات الواردة لغرفة العمليات.

الانهيارات

وأشار بيان صادر من الحى اليوم إلى أن غرفة عمليات الحى قد تلقت عدد 12 بلاغا بانهيارات جزئية فى بعض العقارات دون خسائر فى الأرواح أو إصابات، وتم تكليف سكرتيرة عام الحى وفنى الإدارة بالتوجه لموقع البلاغات، وتبين سقوط أجزاء من عقار أدى إلى سقوط كابل كهربائى حارة أبو الفتوح من شارع الرحمة، وبالمعاينة على الطبيعة تبين سقوط العقارات التالية "15، 17" حارة أبو الفتوح بدون إصابات وخالى من السكان.

وكذلك سقوط أجزاء من عقار رقم 39 شارع زاوية التلاوى، وبالمعاينة الظاهرية على الطبيعة تبين أن العقار مكون من دور أرضى بالإضافة لدورين علويين وخالى من السكان وسقوط جزء كبير حتى سطح الأرض، وتم التنسيق مع إدارة المرور لوضع الحواجز الحديدية وتحرير محضر بالقسم لاستدعاء ملاك العقار وأخد التعهد عليهم بعمل اللازم تحت إشراف هندسى متخصص وتنفيذ القرار الصادر من الحى حسب منطوقة.

فيما سقطت أجزاء من عقار بشارع يوسف الحكيم فى كرموز، وبالمعاينة على الطبيعة تبين أن العقار لم يتلاحظ سقوط أى أجزاء منه.

وكذلك سقوط سقف بالعقار رقم 69 شارع القرنفل غيط العنب، وبالمعاينة الظاهرية على الطبيعة تبين أن العقار مكون من دور أرضى بالإضافة لدورين علويين وسقوط الدور الثانى على الدور الأول علوى وتلف بالسلم وتم تحرير محضر بقسم الشرطة للاستدعاء السكان وأخد التعهد اللازم عليهم بالإخلاء المؤقت دون منقولات، واستدعاء ملاك العقار وأخد التعهد عليهم بعمل اللازم تحت إشراف هندسى متخصص وتنفيذ القرار الصادر من الحى حسب منطوقة.

انهيار اجزاء

وسقوط سقف حجرة بدون إصابات أمام 35 شارع الفواكه بغيط العنب، وبالمعاينة الظاهرية على الطبيعة تبين أن العقار مكون من دور أرضى بالإضافة لدورين علويين، وسقوط سقف حجرة بالدور الثانى وتلف بالسلم والمرافق وتم تحرير محضر بقسم الشرطة للاستدعاء السكان وأخد التعهد اللازم عليهم بالإخلاء المؤقت دون منقولات واستدعاء ملاك العقار وأخد التعهد عليهم بعمل الصلبات اللازمة تحت إشراف هندسى متخصص وتنفيذ القرار الصادر من الحى حسب منطوقة.

وسقوط إجزاء من العقار 217 خلف السكة الحديد منزل رقم 1، وبالمعاينة الظاهرية على الطبيعة تبين أن العقار رقم 1 شارع 217 القبارى مكون من دور أرضى بالإضافة لدورين علويين، والعقار خال من السكان ومغلق من الخارج، وتبين وجود شروخات شديدة بالواجهة وسقوط إجزاء من العقار، مما أثر على العقار رقم 2 شارع 217 القبارى.

كذلك سقوط أجزاء من سقف عقار 189 شارع قنال المحمودية، وبالمعاينة الظاهرية على الطبيعة تبين أن العقار مكون من دور أرضى بالإضافة لعدد 5 أدور علوية وتبين سقوط سقف السلم الدور الخامس على سقف الدور الرابع مما أدى إلى تلف شديد بالدور الرابع، تم تحرير محضر بقسم الشرطة للاستدعاء السكان وأخد التعهد اللازم عليهم بالإخلاء المؤقت دون منقولات واستدعاء ملاك العقار، وأخد التعهد عليهم بعمل الصلبات اللازمة تحت إشراف هندسى متخصص وتنفيذ القرار الصادر من الحى حسب منطوقة.

انهيار بدون اصابات

سقوط أجزاء من العقار رقم 118 شارع عبد الحميد شبل غيط العنب، وبالمعاينة الظاهرية على الطبيعة تبين أن العقار مكون من دور أرضى بالإضافة لعدد ثلاثة أدوار علوية وسقوط إجزاء من الشقة بالدور الأرضى وتلف بالسلم، وتم تحرير محضر بقسم الشرطة للاستدعاء السكان وأخد التعهد اللازم عليهم بالإخلاء المؤقت دون منقولات واستدعاء ملاك العقار وأخد التعهد عليهم بعمل الصلبات اللازمة تحت إشراف هندسى متخصص وتنفيذ القرار الصادر من الحى حسب منطوقة.

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سقوط إجزاء من بلكونة بالدور الثانى علوى 14 شارع ابن السيار، وبالمعاينة الظاهرية على الطبيعة قد تبين أن العقار مكون من دور أرضى بالإضافة لعدد دورين علويين وسقوط جزء من البلكونة دور ثانى علوى بدون سكان.

انهيار بدون اصابات

سقوط أجزاء للعقار 6 شارع 6 المعالى كرموز، بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة قد تبين أن العقار عبارة عن أرضى بالإضافة أول علوى يوجد بداخله سكان وسقوط أجزاء من العقار رقم 2 شارع التبر مهدم وخال من السكان، مما أثر على العقار محل البلاغ، وتم تحرير محضر بقسم الشرطة لاستدعاء ملاك العقار وأخد التعهد عليهم بعمل الصلبات اللازمة تحت إشراف هندسى متخصص وتنفيذ القرار الصادر من الحى حسب منطوقة.

سقوط أجزاء من العقار رقم 36 شارع الطحاوى كرموز، بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة قد تبين أن العقار مكون من دور أرضى بالإضافة لعدد دورين علويين، وتساقط جزء من الدور الثانى علوى وجود شروخات بالواجهة، وتم تحرير محضر بقسم الشرطة لاستدعاء ملاك العقار وأخد التعهد عليهم بعمل الصلبات اللازمة تحت إشراف هندسى متخصص وتنفيذ القرار الصادر من الحى حسب منطوقة.

سقوط أجزاء من العقار رقم 58 شارع يوسف الحكيم، وبالمعاينة الظاهرية على الطبيعة تبين أن العقار مكون من دور أرضى، بالإضافة لعدد دورين علويين وخالى تماما من السكان وسقوط إجزاء داخلية من العقار، وتم تحرير محضر بقسم الشرطة لاستدعاء ملاك العقار وأخد التعهد عليهم بعمل الصلبات اللازمة تحت إشراف هندسى متخصص وتنفيذ القرار الصادر من الحى حسب منطوقة.

انهيار بلا خسائر



انهيار جزئى



انهيار جزئى



انهيارات جزئية



تصدع احد العقارات