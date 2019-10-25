شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ألمانيا يشيد بدور الرئيس السيسى فى حفظ الأمن والتصدى للمشكلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير بالدور الذى يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إطار مواجهة التحديات الإقتصادية محلياً وحفظ الأمن والتصدى للمشكلات الإقليمية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الرئيس الألمانى مع السفير خالد جلال عبد الحميد سفير مصر الجديد لدى ألمانيا الذى قدم له أوراق إعتماده.

وذكرت الخارجية اليوم الجمعة أن شتاينمير أكد على الأهمية التى تعلقها ألمانيا على التنسيق مع مصر لمواجهة القضايا الأمنية والسياسية بالمنطقة.

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وحرص الرئيس الألماني، خلال المقابلة مع السفير خالد جلال، على نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتركز اللقاء على مُجمل القضايا الدولية التى تحظى باهتمام البلدين، فى ضوء العلاقات الوطيدة التى تربطهما.

وبدأت مراسم تقديم أوراق الإعتماد بتوقيع السفير المصرى الجديد لدى برلين فى دفتر الشرف، ثم استقبل الرئيس الألمانى السفير الجديد وأسرته وأعضاء السفارة المصرية فى برلين.