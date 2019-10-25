شكرا لقرائتكم خبر عن "الاستشعار عن بعد" :استمرار الطقس السئ 24 ساعة ولا صحة لوجود أعاصير على سواحل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه تم إصدار بيان تحذيرى بحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية منذ يوم الأحد الماضى، وبدأت الحالة يوم الإثنين، وتكاثرت السحب المنخفضة والمتوسطة وبدأ سقوط الأمطار على غرب البلاد، وامتدت يوم الثلاثاء إلى القاهرة وشاهدنا غرق بعد المناطق.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن السحب امتدت أمس وأول أمس إلى محافظات السواحل الشمالية مرة أخرى ومحافظات الدلتا وشمال ووسط سيناء، موضحة أنه تم إصدار بيان آخر أمس الخميس تم التأكيد على استمرار حالة عدم الاستقرار حتى يوم السبت المقبل، وتم إصدار بيان اليوم للتأكيد على استمرار حالة عدم الاستقرار الـ24 ساعة المقبلة، مع سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية، الإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط والتى ستشهد أمطار غزيرة ورعدية.

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وتابعت الدكتورة إيمان شاكر: "ما زلنا فى فصل الخريف، ومر شهر عليه، وباقى شهران تقريبا، وسبب الحالة هو وجود منخفض جوى متعمق على جزيرة قبرص، وبدأ التحرك تدريجيا نحو السواحل الشمالية المصرية، ويمتد إلى مدن الدلتا الساعات القادمة، والذى سبب حالة عدم الاستقرار.

ونفت الدكتورة إيمان الشائعات التى يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعى، بأن هناك إعصارا سيضرب مصر، مؤكدة أنه مجرد منخفض متعمق جداً، يؤثر على الحالة الجوية، ومصر منطقة لا يوجد بها أى أعاصير جوية، لأن منطقة تكون الأعاصير تكون فى المحيطات وليس البحار المغلقة مثل البحر المتوسط.