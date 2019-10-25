شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تناشد بإلغاء رحلات المدارس والسفارى المتجهة للسواحل الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الدكتور أشرف صابر القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأنه من المنتظر أن تستمر حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اعتبارا من مساء اليوم الجمعة ولمدة 24 ساعة المقبلة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية فى تحذير جوى ، أنه من المتوقع أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية "الإسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - العريش - رفح" ، ومحافظات شمال الدلتا وأيضا مدن القناة "الإسماعيلية - السويس - بورسعيد" ، تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء وتكون متوسطة الشدة على محافظات جنوب الدلتا ومناطق من القاهرة تمتط إلى شمال الصعيد يصاحب ذلك نشاط للرياح على معظم الأنحاء مما يؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط .

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وأكدت الهيئة على المواطنين بعد التواجد فى الأماكن التى بها أمطار بقدر الإمكان إلا فى حالة الضرورة القصوى وذلك للمتواجدين فى محافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء ، كما ينصح بإلغاء جميع الرحلات المدرسية وغيرها المتجهه إلى هذه المناطق خلال هذه الفترة وأيضا إلغاء رحلات السفارى وعدم الإقامة بالكمبوندات الموجودة فى هذه المناطق وذلك حرصا على سلامة المواطنين ومنعا للتكدسات المرورية وأيضا مساعدة الجهات المعنية فى إزالة الكميات المتراكمة من المياه بعد سقوط الأمطار وننصح بعدم التواجد تحت اللوحات المعدنية أو بجانب أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء .

وتبشر الهيئة المواطنين بأنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل تتحسن الأحوال الجوية مع فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من سواحلنا الشمالية ووسط سيناء وتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام .